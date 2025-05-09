واتهم الجيش الهندي باكستان بمهاجمة 36 موقعا في غرب الهند عبر طائرات مسيرة، مشيرا إلى أنه تصدى لهذه الهجمات.

كما أعلن إحباط محاولة تسلل كبرى في منطقة سامبا بكشمير.

بالمقابل أفاد مسؤولون في الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير أن 5 مدنيين قُتلوا في قصف هندي عبر الحدود.

من جانبه، أعلن وزير الإعلام في الجزء الباكستاني من كشمير، مقتل 5 مدنيين وإصابة 29 آخرين على الأقل من جراء قصف عبر خط الحدود الفاصل مع الهند.

وقالت وسائل إعلام باكستانية رسمية إن الجيش أسقاط 77 طائرة هندية في يومين.

وتدور اشتباكات بين الخصمين القديمين منذ أن قصفت الهند مواقع متعددة في باكستان يوم الأربعاء قالت إنها "معسكرات إرهابيين" ردا على هجوم دام على سائحين هندوس في منطقة كشمير المضطربة الشهر الماضي.

ونفت باكستان ضلوعها في الهجوم، لكن البلدين يتبادلان إطلاق النار والقصف عبر الحدود ويرسلان طائرات مسيرة وصواريخ إلى مجالهما الجوي منذ ذلك الحين مما أسفر عن مقتل نحو 48 شخصا في أعمال العنف.