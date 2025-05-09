ونقلت الوكالة عن عضو في الوفد الإيراني، لم تنشر اسمه قوله "بناء على اقتراح وزير الخارجية العماني بعقد الجولة الرابعة من المحادثات يوم الأحد، أعلنت طهران موافقتها".

وأضاف: "تم الاتفاق على الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية الأميركية في عُمان".

من جانبه يتوجه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى مسقط للمشاركة في هذه المحادثات .

ويأتي ذلك فيما يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى كل من السعودية وقطر قبيل جولة المفاوضات وجولة الرئيس الاميركي إلى المنطقة الاسبوع المقبل .

وتقول الدول الغربية إن البرنامج النووي الإيراني يهدف إلى إنتاج أسلحة نووية، في حين تصر إيران على أنه مخصص لأغراض مدنية بحتة.