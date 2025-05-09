وظهر جنود من قوات الشرطة العسكرية المصرية وهي إحدى تشكيلات وزارة الدفاع المصرية داخل القوات المسلحة، وهم يشاركون في العرض العسكري الخاص بعيد النصر على النازية.

وتم تشكيل الإدارة في عام 1936، تحت اسم البوليس الحربي تحت قيادة اليوزباشي يوسف صديق مرورا بعام 1958، حينما تغير اسمها إلى الشرطة العسكرية، حتى وقتنا الحاضر.

والإدارة هي المسؤولة عن الحفاظ على الانضباط العسكري والسيطرة على جميع التحركات سلما وحربا، وتحقيق الأمن الجنائي داخل القوات المسلحة والمشاركة في تأمين المجتمع، ومعاونة أجهزة الدولة وتختص بعمليات التأمين والسيطرة على تحركات القوات وتأمين دفعها على جميع المحاور.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في احتفالات عيد النصر، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويُعد عيد النصر من أهم المناسبات الوطنية في روسيا، حيث يحيي الشعب الروسي ذكرى الانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية في التاسع من مايو من كل عام.

وتتميز الاحتفالات بمشاركة واسعة من كبار القادة والزعماء الدوليين، إلى جانب عروض عسكرية ضخمة تُنظم في الساحة الحمراء بموسكو.