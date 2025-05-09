وأعلن مجلس الكريكيت الهندي إيقاف المسابقة، التي تجذب أفضل اللاعبين من جميع أنحاء العالم، بشكل فوري.

وأضاف المجلس في بيان: "سيتم في الوقت المناسب الإعلان عن أي تحديثات إضافية بشأن الجدول الجديد وملاعب البطولة، بعد تقييم شامل للوضع بالتشاور مع الجهات المعنية".

وأكد المجلس أنه: "في حين أن الكريكيت يبقى شغفا وطنيا، لا شيء أعظم من الأمة وسيادتها وسلامتها وأمن بلادنا".

ويأتي هذا القرار بعد أن تبادلت الهند وباكستان الاتهامات بشن هجمات عسكرية جديدة الجمعة، باستخدام طائرات مسيرة وقذائف مدفعية لليوم الثالث على التوالي في أعنف موجة قتال بين الجارتين منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

وتدور اشتباكات بين الخصمين القديمين منذ أن قصفت الهند مواقع متعددة في باكستان يوم الأربعاء قالت إنها "معسكرات إرهابيين" ردا على هجوم دام على سائحين هندوس في منطقة كشمير المضطربة الشهر الماضي.

رياضة شعبية

تعد "الكريكيت" رياضة شعبية في الهند، حيث يمكن مشاهدة مباريات كريكيت تلعب في أي مكان بالبلاد، بدءا من الشوارع والأحياء وحتى الحدائق العامة.

كما يعتبر الدوري الهندي الممتاز للكريكيت الأكثر شعبية في العالم، حيث تقام منافساته خلال الفترة من مارس وحتى مايو، وتتبقى للبطولة، التي تضم 10فرق 12 مباراة في دور المجموعات قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

وتشهد مباريات "الكريكيت" حضورا جماهيريا كبيرا داخل الملاعب، حيث يتابع الملايين من الهنود المباريات سواء كانت دولية أو محلية.

ويعد المنتخب الهندي من بين الأقوى في العالم، وحقق نجاحا كبيرا في البطولات الدولية.