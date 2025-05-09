واستدعت الدنمارك الخميس، مسؤولة كبيرة في السفارة الأميركية لتقديم تفسير بعدما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الحكومة الأميركية طلبت من أجهزتها الاستخباراتية معرفة المزيد عن توجه الاستقلال في غرينلاند، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي بشكل كبير ولكن رسميا تنتمي إلى مملكة الدنمارك.

كما أوضحت الصحيفة أن الحكومة طلبت البحث حول كيف يشعر سكان غرينلاند والدنماركيون حيال قيام الولايات المتحدة بالبحث عن المواد الخام المعدنية في الجزيرة.

وذكرت فريدركسن أن التقرير بمثابة "شائعات" في صحيفة دولية، علما أن "وول ستريت جورنال" نسبت التصريحات التي أوردتها لمصدرين مطلعين على الجهود الأميركية لم تذكر هويتهما.