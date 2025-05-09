وذكرت الصحيفة نقلا عن مذكرة من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم إيفاد مسؤولين إلى مطار واشنطن دالاس الدولي في فرجينيا لحضور فعالية بمناسبة وصول أفراد من الأقلية البيضاء من جنوب إفريقيا.

ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية حتى الآن على طلبات من رويترز للتعليق.

وكانت الإدارة تخطط في البداية لاستقبالهم يوم الإثنين، لكن بعض المسؤولين المطلعين على الأمر ذكروا أن الخطط لا تزال تخضع لتغيير مستمر وتعتمد على لوجستيات الرحلات الجوية والتعامل مع المجموعة.

وأصدر ترامب في السابع من فبراير أمرا تنفيذيا يدعو الولايات المتحدة إلى إعادة توطين أفراد من الأقلية البيضاء من جنوب إفريقيا.

وجاء في الأمر أنهم، وهم ينحدرون من أصول بيضاء ومعظمهم من أحفاد المستوطنين الهولنديين الأوائل، "ضحايا تمييز عنصري ظالم".

وقالت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا في فبراير إن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب "يفتقر إلى الدقة ولا يعترف بالتاريخ المعقد والمؤلم الذي شهدته جنوب إفريقيا من الاستعمار والفصل العنصري".

وصدر هذا الأمر بعد أن علّق ترامب قبول جميع اللاجئين للولايات المتحدة، وهو ما أرجعه لمخاوف تتعلق بالأمن والتكاليف.

جدير بالذكر أن الآلاف من أفغانستان والكونغو وغيرهم من الفارين من نزاعات في بلادهم، حرموا من اللجوء للولايات المتحدة رغم استكمالهم إجراءات التقييم والموافقة.