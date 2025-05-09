وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس-أوكرانيا أن القانون أُقرّ بأغلبية 338 صوتا، متجاوزا بكثير الأغلبية المطلوبة البالغة 226 صوتا.

وتأتي الاتفاقية عقب أسابيع من المفاوضات وتهدف إلى تعزيز التعاون طويل الأمد بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في ظل العملية العسكرية الروسية المستمرة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إنه تحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس، واصفا الاتفاقية بأنها "وثيقة تاريخية بحق تفتح العديد من الفرص الجديدة للتعاون".

ومن المتوقع الانتهاء من اتفاقيتين إضافيتين تحددان التفاصيل الفنية في أوائل الأسبوع المقبل.

ونقلت إذاعة ساسبيلين العامة الأوكرانية عن وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو قولها: "الولايات المتحدة مستعدة للاستثمار في اقتصادنا، وفي باطن أرضنا. تحتفظ أوكرانيا بملكية المعادن وباطن الأرض".

وأضافت أن الاتفاقية لا تشمل أي ديون أوكرانية تتعلق بعمليات نقل الأسلحة الأميركية السابقة.

وتصدت أوكرانيا لعملية عسكرية روسية واسعة النطاق لأكثر من ثلاث سنوات بدعم غربي كبير.

ومع ذلك، منذ تولى ترامب منصبه في يناير الماضي، تحولت سياسة واشنطن تجاه أوكرانيا بشكل كبير، مما جعل كييف غير قادرة على الاعتماد على نفس مستوى التحالف الذي كانت تتمتع به في السنوات الأولى للحرب.