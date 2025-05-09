وقال ترامب: "إن لم تُحترم الهدنة فإن أميركا وشركاءها سيفرضون المزيد من العقوبات".

وتأتي تصريحات ترامب بعد وقت قصير من تحدثه هاتفيا إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

من جانبه، سارع زيلينسكي بالتعليق قائلا: "أوكرانيا مستعدة لهدنة 30 يوما تبدأ من الآن".

وأضاف زيلينسكي أنه أبلغ ترامب باستعداد أوكرانيا لإجراء محادثات مع روسيا "بأي صيغة كانت" من أجل السلام.

وتابع: "هدنة 30 يوما ستكون مؤشرا حقيقيا على التحرك نحو السلام".

وفي وقت سابق، أفاد مسؤول أوكراني كبير أن المكالمة الهاتفية التي جرت بين ترامب وزيلينسكي الخميس سارت بشكل "جيد للغاية".

وقال المسؤول إن المحادثة التي استمرت نحو 20 دقيقة، ركزت على "الدبلوماسية" و"وقف إطلاق النار" الذي تحاول الولايات المتحدة وأوكرانيا تحقيقه مع روسيا، مضيفا أن الزعيمين ناقشا أيضا اتفاق المعادن الذي صادق عليه البرلمان الأوكراني.