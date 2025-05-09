هنأ شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، الخميس، البابا ليو الرابع عشر بمناسبة انتخابه بابا للفاتيكان.
وقال شيخ الأزهر على حسابه في موقع إكس: "أتقدَّم بخالص التهنئة إلى البابا ليو الرابع عشر بمناسبة انتخابه بابا للكنيسة الكاثوليكية، ونتطلع لاستكمال العمل مع قداسته لترسيخ الحوار بين الأديان، وتعزيز قيم الأخوَّة الإنسانيَّة؛ من أجل نشر السلام العالمي والتعايش المشترك، ومستقبل أفضل للبشرية".
يشار إلى أن البابا ليو الرابع عشر هو البابا الـ267 للكنيسة الكاثوليكية، وأول بابا من الولايات المتحدة، انتخبه 133 كاردينالا في كنيسة سيستين.
وظهر البابا ليو، في الشرفة المركزية لكنيسة القديس بطرس بعد أن تصاعد الدخان الأبيض من مدخنة أعلى كنيسة سيستين في إشارة إلى أن الكرادلة الذين لهم حق التصويت والبالغ عددهم 133 كاردينالا قد اختاروا زعيما جديدا للكنيسة الكاثوليكية التي يتبعها 1.4 مليار نسمة.
وقال البابا الجديد للحشد المبتهج متحدثا الإيطالية بطلاقة "السلام عليكم جميعا"، وتحدث أيضا بالإسبانية في كلمة مقتضبة، لكنه لم يتحدث بالإنجليزية.
من هو البابا الجديد؟
- ينحدر بريفوست (69 عاما) من مدينة شيكاغو، وأمضى معظم مسيرته مبشرا في بيرو ولم يصبح كاردينالا إلا عام 2023.
- لم يجر إلا القليل من المقابلات الصحفية ونادرا ما يتحدث علنا.
- سيحمل البابا الجديد اسم ليو الذي قاد الكنيسة بين عامي 1878 و1903 وكان معروفا بتركيزه الشديد على قضايا العدالة الاجتماعية، وغالبا ما يُنسب إليه الفضل في وضع الأساس للتعاليم الاجتماعية الكاثوليكية الحديثة.
- استقطب بريفوست اهتمام أقرانه بسبب أسلوبه الهادئ ودعمه للبابا فرنسيس، وخاصة التزامه بقضايا العدالة الاجتماعية.
- خدم بريفوست كأسقف في تشيكلايو، في شمال غرب بيرو، بين عامي 2015 و2023.
- استدعاه البابا فرنسيس إلى روما في ذلك العام ليرأس مكتب الفاتيكان المسؤول عن اختيار الكهنة الذين يعينون كأساقفة كاثوليك في جميع أنحاء العالم، مما يعني أنه كان له يد في اختيار كثيرين من أساقفة العالم.