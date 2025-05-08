ويُعد بريفوست من الشخصيات البارزة في الكنيسة الكاثوليكية العالمية، وقد اختار البابا الجديد اسم ليون الرابع عشر.

وُلد في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأميركية في 14 سبتمبر 1955.

شغل بريفوست عدة مناصب كنسية رفيعة، أبرزها: