وأضاف ترامب خلال اتصال مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن الاتفاق يتضمن طائرات لجعل بريطانيا متسقة أمنياً واقتصادياً مع الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن التفاصيل النهائية للاتفاق التجاري "التاريخي" مع بريطانيا ستظهر خلال أسابيع قليلة.

من جانبه، أشاد ستارمر ستارمر بـ"يوم تاريخي" مع توصل لندن وواشنطن لاتفاق تجاري.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن الاتفاق مع واشنطن سيعزز التجارة ويخلق فرص عمل، مؤكدا على أن تعزيز التجارة والاقتصاد سيعزز العلاقات الأميركية البريطانية.

وكشف الرئيس الأميركي، الأربعاء، أنّه سيعلن الخميس عن "اتفاق تجاري ضخم" مع "دولة كبيرة وتحظى باحترام كبير"، من دون أن يسمّها.

في منشور على منصته تروث سوشيال، كتب ترامب أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا الساعة 1400 بتوقيت غرينتش حول "اتفاق تجاري كبير مع ممثلي دولة كبيرة تحظى باحترام كبير".

وأضاف أن الاتفاقية ستكون "الأولى من بين كثير من الاتفاقيات".