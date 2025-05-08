وقال المتحدث العسكري الباكستاني، أحمد شريف تشودري، بأن الهند أرسلت طائرات مسيرة من طراز "هاروب" لعدة مواقع منها مناطق في لاهور وكراتشي، مشيرا إلى أن الحطام يتم جمعه.

ويتم تطوير "هاروب" من قبل شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI)، وهي مسيرة تتميز بقدرتها على تنفيذ مهام استكشاف دقيقة والقيام بهجمات دقيقة باستخدام الأسلحة الموجهة.

وفيما يلي 9 معلومات عن المسيرة "هاروب":

نظام سلاح متعدد المهام

تعتبر "هاروب" مسيرة وصاروخا قاتلا في آن واحد، حيث تقوم بالدوران فوق الهدف عند اكتشافه، مما يجعلها فعالة ضد التهديدات السريعة.

أداء مثبت في المعارك

أثبتت المسيرة فعاليتها في ساحة المعركة، خاصة في مهام مواجهة دفاعات العدو الجوية، حيث سجلت نجاحات كبيرة في الظروف العملياتية الواقعية الخاصة بالمعارك.

تحمل طويل المدى

تتميز "هاروب" بقدرة تحمل على الطيران تصل إلى 9 ساعات ونطاق عمليات يبلغ 1000 كيلومتر، ما يسمح لها بتنفيذ ضربات بعيدة المدى دون تعريض مشغليها للمخاطر.

تحكم بشري في العمليات الذاتية

بالرغم من أن "هاروب" تعمل بشكل ذاتي أثناء عمليات البحث والتحديد والمتابعة، إلا أن هناك قدرة على التحكم البشري من خلال رابط بيانات ثنائي الاتجاه، مما يسمح باتخاذ قرارات لحظية من قبل المشغّل.

إلغاء الهجوم والعودة لوضع الدوران

في حال حدوث تغييرات ميدانية، يمكن للمشغّل إلغاء الهجوم، مما يتيح للطائرة العودة إلى وضع الأمان، وبالتالي تقليل المخاطر غير المقصودة.

أنظمة استهداف متطورة

تمتاز "هاروب" بمستشعرات بصرية بالأشعة تحت حمراء، بالإضافة إلى كاميرا ملونة وقدرات تتبع الرادار، مما يعزز من دقة الاستهداف، كما تتميز بقدرتها على التغلب على تحديات الاتصال بفضل مناعتها ضد تشويش نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الاصطناعية.

استخدامات متعددة

يمكن استخدام "هاروب" في مهام متعددة مثل العمليات البرية والبحرية، في الحروب الحضرية، مكافحة الإرهاب، فضلا عن النزاعات في المناطق ذات الكثافة العالية والمنخفضة.

حمولة رأس حربي كبيرة

يمكن أن تحمل المسيرة رأسا حربيا بوزن 23 كيلوغرام، ما يمكنها من تدمير أهداف مهمة ومتحركة، مثل أنظمة الدفاع الجوي والرادارات.

إطلاق سهل وتحول سريع للهجوم

تطلق "هاروب" من منصات مثبتة على شاحنات أو سفن حربية، ويمكن نشرها بسهولة في تضاريس وبيئات متنوعة، وتتميز بسهولة الانتقال السريع من وضع الاستطلاع إلى وضع الهجوم، مما يجعلها أداة مرنة في ساحة المعركة.