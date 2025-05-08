وأوضح الجيش في بيان أنه تم اعتراض هذه المسيّرات "عبر وسائل تقنية وأيضا عسكرية".

وبحسب صحيفة "يديعوت إحرنوت"، قال السفير الإسرائيلي لدى الهند، رؤوفين عازار، في مقابلات أجريت معه مؤخرا، إن "إسرائيل تدعم حق الهند في الدفاع عن نفسها، ونيودلهي تعلم أن بإمكانها الاعتماد على إسرائيل".

وأفاد أحمد شريف تشودري المتحدث العسكري الباكستاني بأن الهند أرسلت طائرات مسيرة من طراز هاروب لعدة مواقع منها مواقع في لاهور وكراتشي، مشيرا إلى أن الحطام يتم جمعه.

وأضاف تشودري أن "الطائرات المسيرة التي تطلقها الهند مستمرة في الدخول للمجال الجوي الباكستاني. الهند ستستمر في دفع ثمن باهظ لهذا الاعتداء السافر".

واتهمت الهند باكستان، الخميس، باستهداف أراضيها خلال ليل الأربعاء الخميس باستخدام "طائرات مسيّرة وصواريخ"، مشيرة الى أنها ردّت بتدمير أنظمة للدفاع الجوي في لاهور بشمال باكستان.

وقالت وزارة الدفاع الهندية "حاولت باكستان استهداف عدد من الأهداف العسكرية باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ"، مشيرة الى أنه "تمّ تحييدها" من قبل الدفاع الجوي الهندي.

وأضافت "هذا الصباح، قامت القوات المسلحة الهندية باستهداف رادارات وأنظمة دفاع جوي في أنحاء مختلفة من باكستان".