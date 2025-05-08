وكان بعض الكرادلة من بين 133 كاردينالا قالوا إنهم يتوقعون أن لا تستغرق عملية التصويت لاختيار خليفة للبابا فرنسيس وقتا طويلا.

ولكن من المرجح أن يستغرق حصول شخص على أغلبية تقدر بالثلثين أو 89 صوتا لكي يصبح البابا رقم 267 بضعة جولات من التصويت.

ويشار إلى أنه خلال معظم القرن الماضي، احتاج المجمع المغلق ما بين ثلاثة و 14 جولة تصويت لانتخاب بابا جديد للفاتيكان.

وأُغلقت الأبواب العتيقة لكنيسة سيستين، الأربعاء بعد أن دوى النداء باللاتينية 'إكسترا أومنيس' - أي "ليخرج الجميع" – إيذانا ببدء 133 كاردينالا الطقس السري المتوارث منذ قرون لانتخاب بابا جديد لقيادة الكنيسة الكاثوليكية، معلنين افتتاح أكثر اجتماع مغلق تنوعا من حيث التوزيع الجغرافي في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية الممتد لـ 2000 عام.

من هم أبرز المرشحين لخلافة البابا؟

جان مارك أفيلين، رئيس أساقفة مرسيليا، فرنسي، 66 عاما.

الكاردينال بيتر إردو، هنغاري، 72 عاما.

الكاردينال ماريو غريش، الأمين العام لسينودس الأساقفة، مالطي، 68 عاما.

الكاردينال خوان خوسيه أوميلا، رئيس أساقفة برشلونة، إسباني، 79 عاما.

الكاردينال بيترو بارولين، إيطالي، دبلوماسي في الفاتيكان، 70 عاما.

الكاردينال لويس أنطونيو جوكيم تاغلي، فلبيني، 67 عاما.

الكاردينال جوزيف توبين، رئيس أساقفة نيوآرك، نيوجيرسي، أميركي، 72 عامًا.

الكاردينال بيتر كودوو أبياه توركسون، غاني، مسؤول فاتيكاني، 76 عاما.

ماتيو ماريا زوبي، إيطالي، رئيس أساقفة بولونيا، 69 عاما.