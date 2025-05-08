كشفت بيانات موقع "فلايت رادار" لتتبع حركة الطيران العالمية، يوم الخميس، الأجواء الباكستانية وهي شبه خالية من حركة الطيران.
وأظهرت الصور الخاصة بحركة الطيران المدني، فراغا واضحا فوق الأجواء الباكستانية وذلك عقب تعليق الرحلات في 3 مطارات رئيسة في البلاد.
وفي وقت سابق من الخميس، أعلنت هيئة المطارات الباكستانية تعليقا مؤقتا لعمليات الطيران في مطارات كراتشي ولاهور وسيالكوت.
وأوضحت هيئة الطيران، أن المطارات الثلاثة الرئيسية في البلاد في إسلام أباد وكراتشي، ومدينة سيلكوت القريبة من كشمير والحدود مع الهند، ستكون مغلقة حتى الساعة الواحدة بتوقيت غرينتش لـ"لأسباب عملياتية".
والأربعاء، أعلنت الهند بدء عملية عسكرية ضد أهداف في باكستان، وقالت باكستان إنها أسقطت 5 طائرات هندية مقاتلة، وتبادل الجانبان التهديدات بالرد في أسوأ مواجهة منذ أكثر من 20 عاما بين الجارتين المسلحتين نوويا.
وأعلنت الحكومة الهندية، اليوم الخميس، مقتل 13 مدنيا وإصابة 59 آخرين جرّاء إطلاق باكستان قذائف على الهند.
وفي المقابل، قالت الشرطة ومسؤولون أمنيون إن نظام الدفاع الجوي في باكستان أسقط طائرة درون هندية بالقرب من قاعدة بحرية في مدينة لاهور بشرق البلاد.