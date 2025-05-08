وقال زيلينسكي في خطاب نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "يجب أن يُحارب، معا، بعزيمة وبقوة".

وندد زيلينسكي بالاحتفالات الضخمة التي ينظمها الكرملين في موسكو الجمعة بهذه المناسبة (عيد النصر)، مؤكدا أنها "ستكون استعراضا للوقاحة" و"الأكاذيب".

وأفاد متحدث باسم الجيش الأوكراني اليوم الخميس بأن قوات روسية واصلت مهاجمة جنود أوكرانيين في الشرق رغم وقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا لمدة ثلاثة أيام ودخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل بتوقيت موسكو.

وأضاف فيكتور تريهوبوف المتحدث باسم الجبهة الشرقية للجيش الأوكراني أن روسيا شنت هجمات عسكرية في عدة مناطق بعد منتصف الليل.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن 139 اشتباكا وقع على خط الجبهة حتى العاشرة مساء بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء، ووقع 196 اشتباكا حتى الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الخميس.

من جانبها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 20 طائرة مسيّرة روسية في سماء أوكرانيا في النصف الثاني من يوم الأربعاء.