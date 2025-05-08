وقالت القوات الجوية الأوكرانية على تليغرام إن الطائرات الروسية ألقت قنابل موجهة عدة مرات فوق منطقة سومي شمالا، محذرة من استمرار النشاط الجوي في الاتجاه الشرقي.

وفي الوقت نفسه، تم الإبلاغ عن تحذيرات وهجمات بالطائرات المسيرة في منطقة ليبتسك في غرب روسيا، وفقا لحاكم المنطقة إيغور أرتامونوف.

وكانت وكالة الأنباء الروسية "تاس" قد أفادت بأن وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة من جانب واحد الذي أعلنته موسكو دخل حيز التنفيذ بعد منتصف الليل.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن وقف إطلاق النار تزامنا مع احتفالات روسيا السنوية بيوم النصر في 9 مايو، الذي يحيي ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا.

وقللت أوكرانيا من هذه الخطوة واعتبرتها رمزية، بينما واصلت كل من أوكرانيا والولايات المتحدة دعوتهما إلى وقف إطلاق نار لا يقل عن 30 يوما.