وأبلغت الهند أكثر من 10 مبعوثين أجانب في نيودلهي بأنها "سترد إذا ردت باكستان"، مما أجج مخاوف من تصاعد الأعمال القتالية في واحدة من أخطر المناطق المضطربة وأكثرها كثافة سكانية في العالم.

وذكرت الهند أنها استهدفت 9 مواقع وصفتها بـ "بنية تحتية إرهابية" باكستانية، بعضها مرتبط بهجوم شنه متشددون على سياح هندوس، وأسفر عن مقتل 26 شخصا في الشطر الهندي من كشمير الشهر الماضي.

وقالت باكستان إن 26 مدنيا باكستانيا على الأقل قُتلوا وإن الهند "أشعلت جحيما في المنطقة"، وإنها سترد "في الوقت والمكان والطريقة التي تختارها انتقاما لمقتل باكستانيين أبرياء والانتهاك الصارخ لسيادتها" رافضة بشكل قاطع الاتهامات الهندية بوجود معسكرات للإرهابيين على الأراضي الباكستانية.

وشملت الضربات الهندية استهداف إقليم البنجاب الأكثر كثافة سكانية في باكستان لأول مرة منذ الحرب الشاملة الأخيرة بين البلدين قبل أكثر من 50 عاما.

وقال وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ "تم تدمير أهداف حددناها بدقة وفقا لاستراتيجية مخططة جيدا... أظهرنا التحلي بالوعي من خلال ضمان عدم تضرر أي سكان مدنيين على الإطلاق".

من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني إن الجيش أسقط خمس طائرات هندية مقاتلة وطائرات مسيرة، لكن الهند لم تؤكد ذلك.

ووصفت السفارة الهندية في بكين التقارير التي تحدثت عن إسقاط باكستان للطائرات المقاتلة بأنها "معلومات مضللة".

وقالت مصادر حكومية محلية في الشطر الهندي من كشمير لرويترز إن ثلاث مقاتلات تحطمت في أماكن متفرقة بالمنطقة الواقعة في جبال الهيمالايا الليلة الماضية.

وأضافت المصادر أن طياري هذه المقاتلات نقلوا إلى المستشفى.

ولم يتسن بعد الحصول على تأكيد من وزارة الدفاع الهندية.

وقال متحدثون عسكريون هنود إن هجمات اليوم الأربعاء استخدمت أسلحة دقيقة لاستهداف ما وصفته بـ "معسكرات إرهابية" كانت تستخدم كمراكز تجنيد ومنصات إطلاق وتضم أسلحة ومنشآت تدريب.

ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الوضع بأنه "مخز"، وأضاف "آمل أن ينتهي بسرعة".

وتوالت دعوات لضبط النفس من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والصين، التي تجاور كل من الهند وباكستان، وروسيا وكذلك بريطانيا، التي وافقت على اتفاق تجارة حرة مع الهند، الثلاثاء.

وألغت عدة شركات طيران رحلات في المنطقة التي تضم الهند وباكستان بسبب إغلاق للمطارات والمجال الجوي. وقالت باكستان في وقت لاحق إن مجالها الجوي متاح وآمن.