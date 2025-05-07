وصرّح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف بأن روسيا تفعل ما بوسعها لضمان أمن احتفالات "عيد النصر" والتي من المقرر أن يحضرها هذا الأسبوع زعماء من أنحاء العالم، من بينهم رئيسا البرازيل والصين.

وأكد الكرملين أنه اتخذ "كل التدابير الضرورية" لضمان الأمن خلال احتفالات التاسع من مايو، بما في ذلك فرض قيود على الإنترنت في موسكو إثر التهديدات الأوكرانية.

وحول ذلك قال بيسكوف "اتخذت أجهزة استخباراتنا وجيشنا كل التدابير اللازمة لضمان سير الاحتفال بالنصر الكبير في أجواء هادئة ومستقرة وسلمية"، مضيفا أن فرض قيود على تشغيل الإنترنت عبر الهاتف المحمول ضرورية نظرا للبيئة الإقليمية "الخطيرة في الجوار"، في إشارة واضحة إلى أوكرانيا.

وشنت أوكرانيا الأربعاء هجوما بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية موسكو لليوم الثالث على التوالي مما أجبر معظم مطارات العاصمة على الإغلاق.

وأفاد سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو بأن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت ما لا يقل عن 14 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا من الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي من مساء الثلاثاء (19:00 بتوقيت غرينتش) حتى صباح اليوم الأربعاء.

وظلت مطارات رئيسية في موسكو خارج الخدمة لمعظم الليل.

ووفق الكرملين فإنه من المتوقع أن يحضر 29 من زعماء وقادة العالم ومنهم الرئيس الصيني احتفالات ذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية في موسكو خلال الأيام القليلة المقبلة.

وستشارك في العرض وحدات عسكرية من 13 دولة بما فيها الصين.