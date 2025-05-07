ووصفت لجنة الأمن الوطني الهجمات الهندية المميتة بالعمل العدائي الصريح، وتعهدت بالرد خلال اجتماع في العاصمة إسلام أباد ترأسه رئيس الوزراء شهباز شريف.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء " هذه الأعمال غير القانونية تعد انتهاكات صارخة لسيادة باكستان ووحدة أراضيها، والتي تشكل بوضوح أعمال حرب وفقا للقانون الدولي".

وأضاف البيان" تم تكليف القوات المسلحة الباكستانية باتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن".

وشدد البيان على أن باكستان تحتفظ بحق الرد بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى تحميل الهند المسؤولية، مجددة التزام باكستان بالسلام، ومؤكدة أنها لن تسمح أبدا بالإضرار بشعبها أو بانتهاك وحدة أراضيها.

وقصفت الهند مواقع باكستانية يوم الأربعاء قالت إنها تضم "بنية تحتية إرهابية" بعد أسبوعين من مقتل 26 في هجوم في منطقة سياحية بالشطر الهندي من إقليم كشمير ألقت نيودلهي بمسؤوليته على إسلام اباد.

وقالت باكستان إن ستة مواقع تعرضت للاستهداف مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.