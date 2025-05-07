وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" بثت اليوم الأربعاء، قال بايدن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتقد أن أوكرانيا جزء من "روسيا الأم" واعتبر أن "أي شخص يعتقد أنه سيكف عن هذا فهو أحمق".

وأضاف "لا أفهم كيف يظن الناس أننا إذا سمحنا لديكتاتور، بلطجي، بالاستيلاء على مساحات كبيرة من أرض لا تخصه فإن ذلك سيشبعه... لا أفهم على الإطلاق".

وعبّر بايدن أيضا عن قلقه من أن "أوروبا سوف تفقد الثقة في أميركا وقيادتها".

وتابع قائلا إن قادة أوروبا "يتساءلون: ماذا أفعل الآن؟... هل يمكنني الاعتماد على الولايات المتحدة؟".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد قال أواخر الشهر الماضي، إن روسيا قدمت" تنازلا رائعا" لوضع نهاية للحرب في أوكرانيا بالتوقف عن المضي قدما في الاستيلاء على كامل البلاد.

وشدد ترامب على أن "روسيا لا تشكل عقبة في وجه اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا"، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تقبل موسكو وكييف وبروكسل شروط التسوية الأوكرانية.

وأوضح ترامب خلال اجتماع مع رئيس الوزراء النرويجي في البيت الأبيض، ردا على السؤال بشأن ما إذا كانت روسيا وأوكرانيا وأوروبا ستقبل شروط الاتفاق: "أعتقد ذلك، نعم. أعتقد أنهم سيفعلون ذلك. أعتقد أننا سننتهي من هذا الأمر قريبا".

وأكد ترامب أنه سيكون من الصعب على كييف "استعادة" شبه جزيرة القرم التي تم تسليمها إلى روسيا دون إطلاق رصاصة واحدة.