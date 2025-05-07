وذكرت صحيفة "ديلي صباح" أنه تمت مصادرة 1300 جهاز نداء و710 شواحن مزودة بالمتفجرات داخل شحنة في مطار إسطنبول كانت في طريقها من هونغ كونغ إلى بيروت.

وأكد مسؤول أمني تركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، التقرير لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

وقال يوسف الزين مسؤول العلاقات العامة في حزب الله لوكالة أسوشيتد برس إن حزب الله أخطر الاستخبارات التركية، بعد أيام من هجوم البيجر في 17 سبتمبر الماضي في لبنان وسوريا، بأن هناك شحنة من أجهزة البيجر سيتم إرسالها إلى لبنان.

وذكر الزين أن السلطات التركية صادرت الأجهزة ودمرتها على الأرجح، ولم يدل بالمزيد من التفاصيل.

والبيجر جهاز اتصال إلكتروني لا سلكي صغير ومحمول يستخدمه مدنيون وغيرهم للتواصل داخل مؤسسات أو ضمن مجموعات ومنظومات مختلفة، وهو يعمل ببطاريات قابلة للشحن ويستقبل رسائل مكتوبة واتصالات وإشارات صوتية وضوئية.