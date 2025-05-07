وقال الجيش في بيان إنّ "3 مدنيّين أبرياء فقدوا أرواحهم بقصف عشوائي" باكستاني، مشيرا إلى أنّ وحداته ردّت على هذه النيران "بشكل متناسب".

وقصفت القوات الباكستانية بالمدفعية أراضي هندية، وفق ما أعلن الجيش الهندي بعيد ضربات صاروخية هندية قالت نيودلهي إنها استهدفت "بنى تحتية إرهابية" في باكستان ردا على هجوم في الشطر الهندي من كشمير في 22 أبريل.

وجاء في بيان للجيش الهندي على منصة إكس أن "باكستان انتهكت مرة جديدة اتفاق وقف إطلاق النار بقصفها المدفعي لقطاعي بيمبر غالي وبونش راجوري" في الشطر الهندي من كشمير، مضيفا بأنه "رد بشكل مناسب ومدروس".

ماذا حدث؟

قالت السلطات الباكستانية إن الهند أطلقت صواريخ على أراض خاضعة لسيطرة باكستان في عدة مواقع ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص بينهم طفل، من جهتها، قالت الهند إن الضربات استهدفت بنى تحتية يستخدمها مسلحون.

وتصاعدت التوترات بين الجارتين النوويتين في أعقاب هجوم شنه مسلحون الشهر الماضي على سياح في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، وألقت الهند باللوم على باكستان لدعمها الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد.

وبحسب المسؤولين، أصابت الصواريخ مناطق في الشطر الخاضع لباكستان من إقليم كشمير، إضافة إلى إقليم البنجاب شرقي البلاد.

وأوضح أحد المسؤولين أن أحد الصواريخ أصاب مسجدا في مدينة بهاولبور في البنجاب.