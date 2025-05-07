وأوضح آصف أن ادعاء الهند أنها "استهدفت معسكرات للإرهابيين كاذب"، مشيرا إلى أن الهند أطلقت صواريخ من مجالها الجوي.

وفي السياق، توعّد الجيش الباكستاني بالردّ على "ضربات جوية" نفّذتها الهند في "3 مناطق" في باكستان، وفق ما أعلن متحدث باسمه، مشيرا إلى استهداف مدينتين في شطر كشمير الخاضع لسيطرة إسلام آباد ومدينة ثالثة في إقليم البنجاب المتاخم للهند.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس في الشطر الباكستاني من كشمير وفي البنجاب بسماع دوي انفجارات قوية.

وقال المتحدث باسم الجيش اللفتنانت جنرال أحمد شودري: "سنرد في الزمان والمكان" المناسبين.

ووفقا لثلاثة مسؤولين أمنيين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، ضربت الصواريخ مواقع في الجزء الخاضع للهند من كشمير وفي إقليم البنجاب شرقي البلاد.

وتعرض مسجد في باهاوالبور في البنجاب لضربة، حيث لقي طفل حتفه، وأصيب رجل وامرأة، حسبما أفاد مسؤول.

وقال المسؤولون، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن باكستان شنت ضربات انتقامية دون أن يدلوا بتفاصيل.

وذكرت وزارة الدفاع الهندية في بيان اليوم أنه تم استهداف 9 مواقع على الأقل "تم فيها التخطيط لهجمات إرهابية ضد الهند".