وقال الشهود إن الكهرباء انقطعت عن المدينة بعد الانفجارات. ولم يتضح بعد سبب الانفجارات.

وتدهورت العلاقات بين الجارتين المسلحتين نوويا منذ أن قتل مسلحون 26 شخصا في 22 أبريل في هجوم في الشطر الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير. ولم تعلن أيّ جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، غير أن الهند وجّهت أصابع الاتهام إلى باكستان التي نفت الأمر نفيا قاطعا.

وهذا هو أعنف هجوم يستهدف مدنيين في كشمير منذ ما يقرب من 20 عاما.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، دعت الولايات المتحدة الهند وباكستان الى العمل من أجل "حل مسؤول"، بعيد اعلان نيودلهي أنها "ستقطع مياه" الأنهر التي تروي أراضي باكستان ردا على هجوم دام في الشطر الهندي من كشمير.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس للصحافيين "نواصل حض باكستان والهند على العمل من أجل حل مسؤول يحفظ السلام على المدى البعيد والاستقرار الاقليمي في جنوب آسيا".

وأعلنت الهند الثلاثاء أنها "ستقطع مياه" الأنهر التي تنبع من أراضيها وتروي باكستان، ردا على الهجوم الذي وقع في الشطر الهندي من كشمير.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في خطاب "كانت مياه الهند تتدفّق إلى الخارج، هذا الأمر سيتوقف الآن خدمة لمصالح الهند وهي ستستعمل لخدمة البلاد".