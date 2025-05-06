وأضاف ترامب خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في البيت الأبيض أن الإعلان سيكون إيجابيا للغاية وقد يُكشف عنه يوم الخميس أو الجمعة أو الاثنين.

وتُجري إدارة ترامب مفاوضات تجارية مع عدد من الدول.

وصحر ترامب أن الحوثيين في اليمن "استسلموا" للولايات المتحدة، ولن يهاجموا حركة الشحن.

وأكد أن الولايات المتحدة ستوقف قصف الحوثيين في اليمن بعد أن وافقت الحركة اليمنية المتحالفة مع إيران على التوقف عن تعطيل ممرات الشحن المهمة في الشرق الأوسط.