خلال خدمته التي استمرت 12 عامًا، أصبح فرنسيس، البابا رقم 266 في الكنيسة الكاثوليكية التي يبلغ عدد أتباعها 1.4 مليار نسمة، وأول بابا لها من أميركا اللاتينية، يُعرف باسم "بابا الشعب"، وهو قائد تقدمي فضّل الإصلاح على التقاليد.

والآن، بينما يجتمع الكرادلة في روما، يتساءل الكاثوليك حول العالم عمن سيكون وكيف يمكن أن تتغير الكنيسة.

للكنيسة الكاثوليكية 252 كاردينالًا، لكن 135 منهم فقط مؤهلون للتصويت لاختيار بابا جديد. ويتطلب الأمر أغلبية الثلثين. يتم الإدلاء بالأصوات في كنيسة سيستين ويتم عزل الكرادلة هناك.

الإنفوغرافيك المرفق يستعرض أبرز المرشحين للمنصب البابوي.