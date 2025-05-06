يأتي هذا وسط تصاعد الأعمال القتالية بين الدولتين النوويتين، بعد هجوم على سياح في منطقة كشمير المتنازع عليها أسفر عن سقوط قتلى.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية أنه "جرى إطلاع أعضاء المجلس على الوضع في المنطقة، وإبلاغهم بمعلومات جمعتها المخابرات تشير إلى خطر وشيك بتحرك من جانب الهند، وذلك خلال اجتماع للمجلس، الإثنين".

وقالت الوزارة في بيان: "دعوا إلى الحوار والدبلوماسية لنزع فتيل التوتر وتجنب الصدام العسكري وحل القضايا سلميا".

ويعمل الجانبان على تعزيز دفاعاتهما وسط تدهور العلاقات بعد هجوم وقع في 22 أبريل، واستهدف سياحا من الهندوس وأسفر عن مقتل 26 شخصا.

واتهمت الهند جارتها باكستان بالضلوع في الهجوم، وقالت إن اثنين من المهاجمين الثلاثة المشتبه بهم يحملان الجنسية الباكستانية.

ونفت باكستان هذا الاتهام، لكنها قالت إنها على أتم الاستعداد للدفاع عن نفسها في حال تعرضها لهجوم، مما أثار دعوات من قوى عالمية لخفض التصعيد.

وأجرت باكستان تجربتين صاروخيتين في غضون 3 أيام، في المقابل كشفت الهند عن خطط لتدريبات للدفاع المدني في عدة ولايات اليوم الثلاثاء، تتضمن إطلاق صفارات الإنذار للتحذير من غارات جوية وكذلك خططا للإخلاء.