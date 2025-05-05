وقال ترامب "لقد أجريت مكالمة هاتفية جيدة ومثمرة للغاية مع رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، تناولنا فيها العديد من الموضوعات، بما في ذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وكل ما يتعلق بسوريا، غزة، وغيرها".

وأضاف "دعاني الرئيس (أردوغن) لزيارة تركيا في موعد مستقبلي، وكذلك سيأتي هو إلى واشنطن العاصمة. خلال سنواتي الأربع كرئيس، كانت علاقتي بالرئيس أردوغان ممتازة."

وتابع الرئيس الأميركي "عملنا معًا عن كثب في عدة ملفات، بما في ذلك قيامه بإعادة القس أندرو برونسون، الذي كان مسجونًا، إلى الولايات المتحدة — فور طلبي لذلك. وعلى أي حال، أتطلع للعمل مع الرئيس أردوغان من أجل إنهاء هذه الحرب السخيفة ولكن المميتة بين روسيا وأوكرانيا — الآن".

من جانبه، عبر أردوغان عن دعمه لنهج ترامب لإنهاء الحروب وتقديره لعملية التفاوض مع إيران في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي، وفقا للرئاسة التركية.

وفي وقت سابق من أبريل حظيت تصريحات ترامب، حول أردوغان، باهتمام كبير من وسائل الإعلام.

وأوردت الكثير من الصحف والقنوات الإخبارية العالمية، تصريحات ترامب خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، والتي أشاد فيها بتركيا ورئيسها.