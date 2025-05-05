وقال بوتين، الإثنين: "أرادوا استفزازنا، وأرادوا دفعنا لارتكاب أخطاء"، وذلك في تصريحات ضمن فيلم وثائقي بعنوان "روسيا-الكرملين-بوتين: 25 عاما"، الذي بثه التلفزيون الحكومي بمناسبة مرور 25 عاما من حكم الرئيس الروسي.

وتابع بوتين: "مع ذلك، لم تكن هناك حاجة لاستخدام الأسلحة النووية"، مضيفا: "أتمنى ألا تكون هناك حاجة لذلك في المستقبل أيضا".

وأكد بوتين أن روسيا تمتلك قوات ووسائل كافية لتحقيق كل ما تحتاجه في الحرب التي بدأت عام 2022.

كان بوتين وقيادته قد هددوا في أكثر من مناسبة، باستخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا وحلفائها خلال الحرب.