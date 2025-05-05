وفي مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأميركية، سُئل ترامب عما إذا كان يستبعد اللجوء إلى القوة العسكرية لتحقيق هذا الهدف، فأجاب: "أنا لا أستبعد ذلك. لا أقول إنني سأفعل، لكنني لا أستبعد أي شيء".

وأضاف: "غرينلاند عدد سكانها قليل جدا، وسنهتم بهم، وسنعتز بهم، وكل ذلك. لكننا نحتاج إليها من أجل الأمن الدولي".

ويُعرف عن ترامب اهتمامه بالسيطرة على غرينلاند، التي تتمتع بحكم ذاتي وتتبع رسميا مملكة الدنمارك. وكان قد أثار موجة من الانتقادات الدولية خلال ولايته الرئاسية الأولى بعد أن طرح فكرة شراء الجزيرة، أكبر جزيرة في العالم، ما أثار حينها استياء حكومتي الدنمارك وغرينلاند.

وتتمتع غرينلاند بأهمية استراتيجية متزايدة في ظل التغيرات المناخية التي تفتح آفاقا جديدة في المنطقة القطبية الشمالية، سواء من حيث طرق الشحن أو الموارد الطبيعية، وعلى رأسها المعادن النادرة. كما أن موقعها الجغرافي يمنحها وزنا عسكريا كبيرا في أي صراع محتمل في القطب الشمالي.

وأشار ترامب أيضا إلى اهتمامه بضم كندا، قائلا إن تعليقاته المتكررة حول ذلك ربما أثرت على نتائج الانتخابات الأخيرة هناك. لكنه استدرك قائلا إنه "لا يعتبر القوة العسكرية خيارا" في ما يتعلق بكندا.