وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التشيكي بيتر بافيل في العاصمة براغ: "هذا ليس التحدي الأول، وليست هذه الوعود الأولى من روسيا بشأن وقف إطلاق النار.. نحن نعرف مع من نتعامل، ولا نصدقهم".

وكان الكرملين قد اقترح هدنة قصيرة تمتد لثلاثة أيام، قال إنها تهدف إلى اختبار استعداد كييف للسلام، بينما شكك زيلينسكي في نوايا موسكو، مشيرا إلى استمرار التصعيد الميداني. وأوضح أن القوات الأوكرانية سجلت أكثر من 200 هجوم روسي السبت، وهو العدد الأعلى منذ أشهر، بحسب تقارير عسكرية.

وأضاف زيلينسكي: "يتحدثون اليوم عن وقف إطلاق نار جزئي، لكن الواقع يعكس العكس تماما.. لا يوجد أي ثقة في الجانب الروسي".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق عن هدنة قصيرة خلال عطلة عيد الفصح في أبريل الماضي، ما أدى إلى انخفاض نسبي في العمليات القتالية، رغم استمرار بعض الاشتباكات من الجانبين. كما رفضت موسكو في آذار الماضي مقترحا مشتركا من كييف وواشنطن لوقف إطلاق نار غير مشروط لمدة ثلاثين يوما.

وخلال زيارته إلى براغ، قال زيلينسكي إن المناقشات جارية مع الجانب التشيكي لإنشاء معهد مشترك لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات "إف-16" الأميركية، نظرا إلى صعوبة إقامة هذا النوع من المراكز داخل أوكرانيا حاليا بسبب الوضع الأمني.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن اجتماعا سيعقد الاثنين مع شركات الدفاع التشيكية، على أن يتم الكشف عن تفاصيل التعاون في وقت لاحق.