وأوضح الرئيس التركي في تصريحاته الصحفية أن "تحركات إسرائيل في سوريا تمثل تهديدًا للسلام"، مضيفًا أن "آخر ما تريده إسرائيل هو تحقيق الاستقرار والهدوء، بل هي تستفيد من الدماء والفوضى".

وأكد أردوغان أن "العالم أكبر من إسرائيل، ويجب عليه أن يتسم بالعظمة ليتعامل مع هذه الأزمة، وأن يوقف هذه النار التي تحاول إسرائيل إشعالها".

وأضاف أن "إسرائيل، التي لا تتوانى عن إشعال الحروب في المنطقة، تشعر بالانزعاج من قوة تركيا في المنطقة، ونحن لن نسمح لسوريا بأن تُجر إلى صراعات جديدة".

وأشار الرئيس التركي إلى أن "الجميع يجب أن يعمل معًا من أجل بناء سوريا جديدة قائمة على وحدتها وسيادة أراضيها".

واختتم بالقول أن أنقرة تراقب عن كثب "أي تحركات محتملة قد تقوم بها إسرائيل ضد تركيا أو تخطط لها".