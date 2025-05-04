وقال بوتين خلال مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، والخاصة ببرنامج وثائقي بعنوان "روسيا. الكرملين. بوتين. 25 عاما"، إنه على الرغم من برودة أعصابه الظاهرية، إلا أنه يشعر دائما برغبة في رد الصاع صاعين وتوجيه الضربة.

وأضاف بوتين، مازحا خلال رده على سؤال زاروبين، حول ما إذا شعر يوما ما برغبة في توجيه ضربة لأحد ما: "دائما أشعر بذلك، ولكنني أقاوم هذه الرغبة"، وفقما أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت إلى أن الفيلم الوثائقي سيعرض اليوم الأحد على قناة "روسيا-1" التلفزيونية.

ويوم السبت، كشف بوتين عن لمحات حصرية من شقته الخاصة خلال مقابلة أجراها مع زاروبين.

ورحّب بوتين بزاروبين داخل شقته المزينة بمرايا ضخمة بإطارات وثريات ذهبية ونباتات نادرة، في مشهد بدا وكأنه لوحة فنية تعود لعصر القياصرة.

ومن أبرز ما لفت الانتباه داخل الشقة، صورة للإمبراطور الروسي ألكسندر الثالث موضوعة بعناية على طاولة، بالإضافة إلى بيانو أبيض كبير بجوار النافذة.

وعندما سُئل بوتين عما إذا كان يعزف عليه، أجاب بأسف: "نادرا ما أجد الوقت".

ولم تنتهِ جولة زاروبين عند ذلك، فقد تضمنت الشقة مكتبة ذات طابع خشبي فاخر، وغرفتي نوم فارهتين، وحتى كنيسة صغيرة داخلية.

ولعل المفاجأة الأكبر، أن هذه الشقة كانت شاهدة على لقاء خاص جمع بوتين بالرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2023، حيث جلسا قرب المدفأة وتبادلا الحديث بهدوء على فنجان من الشاي، بحسب ما كشفه بوتين لاحقا.