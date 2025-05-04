وأعلن المسؤولون في المطار أن "حادث المركبة" وقع في وقت سابق اليوم الأحد عندما اخترقت مركبة السياج الخارجي ودخلت إلى الممر بالقرب من مدخل مبنى الركاب رقم 1 في المطار.

وجاء في بيان للمطار "ندرك القلق الناجم عن هذا الحادث لا سيما مع تداول صور على وسائل التواصل الاجتماعي. نحث الجمهور على عدم استخلاص تكهنات وانتظار أحدث التقارير الموثوقة والتي ستصدر فور توفرها".

وأظهرت صور نشرتها محطة "دي.زد.بي.بي" الإذاعية على منصة إكس شخصا واحدا على الأقل يتلقى مساعدة طبية على الأرض.

ويبدو في الصور تناثر الزجاج المحطم في أنحاء المدخل، وتضرر واجهة سيارة دفع رباعي سوداء بشكل واضح بعد اصطدامها بأبواب المطار.

وقالت الهيئة الوطنية للطيران المدني إن المصابين يتلقون العلاج وإن سائق السيارة قيد الاحتجاز لدى الشرطة.