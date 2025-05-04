وحسب المصدر ذاته، فقد أشاد زعيم كوريا الشمالية "بالتقدم الكبير في التكنولوجيا الأساسية للدبابات الكورية".

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن إنتاج دبابات ومركبات مدرعة متطورة أمر أساسي لتحديث الجيش وتحقيق خطة الحزب الحاكم "للثورة الثانية في القوة المدرعة".

وتأتي زيارة كيم في ظل جهود أوسع نطاقا لتحديث القوة المسلحة التقليدية لكوريا الشمالية، بالإضافة إلى ترساناتها النووية والصاروخية.

وحضر الزعيم الكوري الشمالي في الآونة الأخيرة مراسم إطلاق مدمرة بحرية جديدة متعددة الأغراض واختبار طائرات مسيرة جديدة، من بين أسلحة أخرى.

ويقول مسؤولون من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إنهم يعتقدون أن كوريا الشمالية تتلقى بعض الدعم الفني والعسكري من روسيا مقابل إرسال ذخيرة وصواريخ وقوات للمشاركة في الحرب في أوكرانيا، ولكن لم يتم تأكيد أي تفاصيل.