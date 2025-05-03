وقال الموقع: "رفض تركيا عبور طائرة نتنياهو عبر أجوائها هو السبب الرئيسي لإلغاء زيارته إلى أذربيجان".

وفي وقت سابق من السبت، قال مكتب نتنياهو السبت إنه تقرر تأجيل زيارة رئيس الوزراء المقررة خلال الأيام المقبلة إلى أذربيجان مرجعا ذلك لعدة أسباب منها التطورات الأخيرة في غزة وسوريا.

وأشار المكتب أيضا إلى "الجدول الدبلوماسي والأمني ​​المكثف"، مضيفا أنه تقرر إعادة جدولة الزيارة، دون الإعلان عن موعد جديد.

وكان من المقرر أن يزور نتنياهو أذربيجان في الفترة من 7 إلى 11 مايو . ومن المتوقع أن يلتقي نتنياهو خلال الزيارة بالرئيس الهام علييف

بيان الخارجية التركية

ونفت الخارجية التركية، السبت، صحة الادعاءات بشأن السماح لطائرة نتنياهو باستخدام المجال الجوي التركي.