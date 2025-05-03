وقال عراقجي للتلفزيون الرسمي الإيراني، إن "جميع الدول لها الحق في برنامج نووي مدني سلمي"، مجددا تأكيده على "أن طهران لا تسعى إلى الحصول على أسلحة نووية".

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن برنامج بلاده لتخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض.

ورفض عراقجي مطالب أميركا بتخلي إيران عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم أو استيراد اليورانيوم المخصب، مشيرا إلى أنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بذلك.

ووافقت إيران في 2015، على الحد من برنامجها النووي.

وكان من بين بنود الاتفاق الحد من تخصيب اليورانيوم فوق مستوى 3.67 بالمئة وأن لا يتجاوز مخزون اليورانيوم 300 كيلوغرام.

وبعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي في عام 2018، بدأت طهران في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة ولديها الآن مخزونات تتجاوز 8000 كيلوجرام.

شروط أميركا

والجمعة، أكد وزير الخارجية الأميركي ومستشار الأمن القومي بالوكالة، ماركو روبيو، أن على إيران أن تبتعد عن تخصيب اليورانيوم وتطوير الصواريخ بعيدة المدى. وأضاف روبيو، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "عليهم أن يبتعدوا عن رعاية الإرهابيين، وعليهم أن يبتعدوا عن مساعدة الحوثيين (في اليمن)، وعليهم أن يبتعدوا عن صنع الصواريخ بعيدة المدى التي لا يوجد أي غرض لوجودها سوى امتلاك أسلحة نووية، وعليهم أن يبتعدوا عن تخصيب اليورانيوم".