وأضافت الوكالة في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي أن المقاتلة أسقطتها وحدة مخابرات عسكرية تسمى "المجموعة 13" الجمعة في البحر بالقرب من نوفوروسيسك، وهي مدينة ساحلية روسية كبيرة مطلة على البحر الأسود.

وفي ظل التفوق الروسي، لجأت أوكرانيا إلى حرب المسيرات الجوية والبحرية باعتبارها وسيلة للرد على مدار 3 سنوات من الحرب الشاملة.

وقالت أوكرانيا في وقت سابق إنها أسقطت طائرة هليكوبتر عسكرية روسية في ديسمبر 2024 باستخدام صاروخ أطلق من نفس نوع الزوارق المسيرة.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، يوم السبت، إنه لا يمكن لأحد أن يضمن بقاء العاصمة الأوكرانية كييف حتى العاشر من مايو إذا هاجمت أوكرانيا موسكو خلال احتفالات ذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية في الـ9 من الشهر الجاري.

ووصف ميدفيديف، تصريحات زيلينسكي بأنها "استفزاز لفظي" وقال إن لا أحد طلب ضمانات أمنية من كييف خلال احتفالات الـ9 من مايو.

وكتب ميدفيديف عبر قناته على تيليغرام "يدرك -زيلينسكي- أنه في حالة حدوث استفزاز حقيقي في يوم النصر، فلن يتمكن أحد من ضمان أن تظل كييف باقية حتى 10 مايو".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أكد في وقت سابق من اليوم السبت، أن موسكو مسؤولة عن سلامة قادة العالم الذين سيزورون روسيا لحضور احتفالات يوم النصر.

وصرّح زيلينسكي لصحفيين قائلا: "لا نعرف ما ستفعله روسيا في هذا التاريخ. قد تتخذ إجراءات مختلفة، كحرائق وانفجارات، ثم تتهمنا بالوقوف وراءها".

وأضاف متوجها إلى قادة الدول الذين سيزورون موسكو "لا يمكننا تحمل مسؤولية ما يحدث على أراضي الاتحاد الروسي. هم يضمنون سلامتكم".

والاثنين الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام هذا الشهر في الحرب مع أوكرانيا بمناسبة احتفالات يوم النصر.

وأفاد الكرملين بأن وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة سيستمر من الثامن إلى العاشر من مايو.

وردا على عرض موسكو وقف إطلاق النار لـ3 أيام، قال زيلينسكي إنه سيقبل بالهدنة إذا كانت لمدة 30 يوما، وهو ما استبعده بوتين بالفعل في الأمد القريب قائلا إنه يريد تسوية طويلة الأمد وليس توقفا لفترة قصيرة.

ويرتقب أن يستضيف بوتين في التاسع من الشهر الجاري زعماء دول من بينهم الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال احتفالات ذكرى النصر.