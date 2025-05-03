كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مصدرين مطلعين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد كان غاضبا من مستشاره السابق للأمن القومي، مايك والتز، بعدما بدا أنه يتبنى موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يرى أن الوقت قد حان لتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران.
ووفقا للمصدرين، فقد أجرى والتز محادثات مكثفة مع نتنياهو بشأن الخيارات العسكرية المتاحة ضد طهران، وذلك قبل اجتماع في المكتب البيضاوي بين نتنياهو وترامب.
وأوضحت أنه ورغم أن وولتز احتفظ بمنصبه لأسابيع بعد ما أصبح يعرف بـ"فضيحة سيغنال"، إلا أن الإحباط المتواصل من ضابط القوات الخاصة السابق، الذي كان ينظر إليه على أنه أكثر حماسا لاستخدام القوة العسكرية من الرئيس نفسه.، عجلت بقرار الإقالة.
وتابعت أن البعض في الإدارة الأميركية يرى أن والتز كان يحاول ترجيح الكفة نحو العمل العسكري، ويتصرف بالتنسيق التام مع الإسرائيليين.
والخميس، أكد ترامب، إقالة مايك والتز، لكنه أعلن تعيينه سفيرا لدى الأمم المتحدة.
وقال ترامب على قناة "تروث سوشيال" "عمل مايك والتز بجد لوضع مصالح أمتنا في المقام الأول. وأنا على يقين بأنه سيفعل الشيء نفسه في منصبه الجديد".
وأضاف أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيتولى مهام مستشار الأمن القومي بالوكالة.
ويعد والتز أول مسؤول رفيع المستوى يغادر منصبه خلال الولاية الثانية لدونالد ترامب.