ووصف ميدفيديف، تصريحات زيلينسكي بأنها "استفزاز لفظي" وقال إن لا أحد طلب ضمانات أمنية من كييف خلال احتفالات الـ9 من مايو.

وكتب ميدفيديف عبر قناته على تيليغرام "يدرك -زيلينسكي- أنه في حالة حدوث استفزاز حقيقي في يوم النصر، فلن يتمكن أحد من ضمان أن تظل كييف باقية حتى 10 مايو".

تصريحات زيلينسكي

في وقت سابق من اليوم السبت، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن موسكو مسؤولة عن سلامة قادة العالم الذين سيزورون روسيا لحضور احتفالات يوم النصر.

وصرّح زيلينسكي لصحفيين قائلا: "لا نعرف ما ستفعله روسيا في هذا التاريخ. قد تتخذ إجراءات مختلفة، كحرائق وانفجارات، ثم تتهمنا بالوقوف وراءها".

وأضاف متوجها إلى قادة الدول الذين سيزورون موسكو "لا يمكننا تحمل مسؤولية ما يحدث على أراضي الاتحاد الروسي. هم يضمنون سلامتكم".

وقف إطلاق النار

والاثنين الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام هذا الشهر في الحرب مع أوكرانيا بمناسبة احتفالات يوم النصر.

وأفاد الكرملين بأن وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة سيستمر من الثامن إلى العاشر من مايو.

وردا على عرض موسكو وقف إطلاق النار لـ3 أيام، قال زيلينسكي إنه سيقبل بالهدنة إذا كانت لمدة 30 يوما، وهو ما استبعده بوتين بالفعل في الأمد القريب قائلا إنه يريد تسوية طويلة الأمد وليس توقفا لفترة قصيرة.

ويرتقب أن يستضيف بوتين في الـ9 من الشهر زعماء دول من بينهم الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال احتفالات ذكرى النصر.