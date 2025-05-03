وقال الجيش الباكستاني إن الصاروخ أرض أرض يبلغ مداه 450 كيلومترا.

والهدف من إطلاق الصاروخ هو ضمان "الجاهزية العملياتية للقوات والتحقق من المعايير الفنية الرئيسية" بما في ذلك نظام الملاحة المتقدم في الصاروخ وتعزيز خصائص المناورات، بحسب بيان من الجيش.

وتشهد العلاقات بين الجارتين النوويتين توترا متزايدا منذ "هجوم كشمير" الذي أسفر عن مقتل عدد من المدنيين، ما أثار إدانات واسعة ودعوات دولية لضبط النفس.

واتهمت الهند باكستان بالضلوع في الهجوم، وهو ما تنفيه إسلام آباد. وأكدت باكستان أن لديها "معلومات مخابراتية موثوقة" تفيد بأن الهند تنوي شن عمل عسكري.

ومنذ وقوع الهجوم، أغلقت الهند وباكستان معبر الحدود الوحيد العامل بينهما، وعلقتا التبادل التجاري، وتبادلتا طرد مواطني بعضهما البعض، في إطار إجراءات المعاملة بالمثل.

كما علقت الهند اتفاقا رئيسيا لتقاسم المياه مع باكستان، وهو الاتفاق الذي يعد حيويا لإمدادات المياه في الدولة المجاورة.