وأضافت الشرطة في بيان صحفي أن سبب الحادث الذي وقع قبل غروب شمس يوم الخميس بنحو ساعة وربع الساعة لا يزال قيد التحقيق.

وأوضحت الشرطة أن الحافلة كانت تنقل مجموعة سياحية من 14 شخصا عندما اصطدمت بشاحنة من طراز "دودج رام" قرب بحيرة هنري مما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وأوضحت الشرطة أن ستة أشخاص من ركاب الحافلة وسائق الشاحنة الذي كان راكبها الوحيد لقوا حتفهم.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم نقل جميع الناجين الثمانية من الحافلة إلى المستشفيات بإصابات متفاوتة.

ووقع الحادث على الطريق السريع الأميركي رقم 20 بالقرب من بحيرة هنري في شرق ولاية أيداهو على بعد حوالي 32 كيلومترا غربي متنزه يلوستون الوطني.