وجاءت هذه الغارات بعد ساعات من هجوم روسي آخر على مدينة زابوريجيا الجنوبية أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصا.

وأدت الهجمات الروسية على المناطق المدنية الأوكرانية إلى مقتل العشرات في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من مساعي الولايات المتحدة مع الجانبين للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

وكتب حاكم خاركيف أوليغ سينيغوبوف على تليغرام: "أصيب نحو 50 شخصا جراء الهجوم الواسع" على أربع مناطق، مضيفا أن من بين المصابين فتاة تبلغ 11 عاما.

وتابع: "اندلعت حرائق وتضررت مبان سكنية وبنى تحتية مدنية وسيارات" جراء المسيرات الروسية.

وتقع خاركيف بالقرب من الحدود الروسية، وقد تعرضت لهجمات متواصلة طوال فترة العملية العسكرية الروسية.

وأعلنت روسيا عن وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في أوكرانيا الأسبوع المقبل، بالتزامن مع احتفالات موسكو بذكرى الحرب العالمية الثانية.

ووصفت كييف هذا القرار بأنه "تلاعب" من أجل "الاستعراض" الذي ينظمه الكرملين كل عام في الساحة الحمراء.