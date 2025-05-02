وحسب مصادر محلية، تشهد خُمس عدد الولايات الأميركية تفشيا نشطا للمرض.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالحصبة لدى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها 884 حالة، وهو ما يمثل 3 أضعاف العدد المسجل عام 2024 بأكمله.

وتشهد تكساس الغالبية العظمى من عدد الحالات المسجلة بواقع 646 حالة، حيث يقترب تفشي المرض في الجزء الغربي من الولاية من بلوغ شهره الثالث، حسبما أفادت صحيفة "شيكاغو تريبيون" الأميركية في تقرير لها.

وعلى صعيد متصل، لقي طفلان في سن التعليم الابتدائي غير حاصلين على اللقاح، حتفهما بسبب أمراض مرتبطة بالحصبة، في بؤرة تفشي المرض غربي تكساس، كما لقي شخص بالغ غير حاصل على اللقاح أيضا، حتفه في نيو مكسيكو بسبب مرض مرتبط بالحصبة.

وتشمل الولايات الأميركية الأخرى التي تشهد موجات تفشي نشط للحصبة، بمعنى وجود 3 حالات إصابة أو أكثر، إنديانا وكانساس وميشيغن ومونتانا ونيو مكسيكو وأوكلاهوما وأوهايو وبنسلفانيا وتينيسي.

كما تشهد أميركا الشمالية في الوقت الحالي موجتي تفشي أخريين، أحدهما في أونتاريو بكندا، وقد أسفرت عن تسجيل 1020 حالة منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي وحتى 30 من شهر أبريل.

كما سجلت ولاية تشيهواهوا المكسيكية 605 حالات مصابة بالحصبة حتى يوم 25 من أبريل، بحسب بيانات وزارة الصحة في الولاية، وذكرت منظمة الصحة العالمية أن حالات الإصابة المسجلة في المكسيك مرتبطة بتفشي المرض في ولاية تكساس.

يذكر أن مرض الحصبة ينتج عن الإصابة بفيروس شديد العدوى ينتقل عبر الهواء، وينتشر بسهولة عندما يتنفس الشخص المصاب أو يعطس أو يسعل، ومن الممكن تجنب الإصابة به من خلال تلقي اللقاحات.

وكانت السلطات الصحية الأميركية اعتبرت أنه قد تم القضاء عليه في الولايات المتحدة منذ عام 2000.

وبينما ينتشر الفيروس في المجتمعات الأميركية الأخرى ذات معدلات التطعيم المنخفضة، يخشى خبراء الصحة من أن يمتد انتشار الفيروس لمدة عام.