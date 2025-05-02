وقال فانس إن والتز، الذي عين في منصب سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة، "يحظى بثقة كل من نفسه والرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وأضاف في حديث مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية: "أعتقد أن هذه ترقية، ويمكن القول إنها مجرد حجة قوية. جلبنا مايك لإجراء إصلاحات جادة في مجلس الأمن القومي، وفعل ذلك بالف".

وأوضح السيناتور السابق عن ولاية أوهايو، أن البيت الأبيض يعتقد أن والتز "سيخدم الإدارة بشكل أفضل كسفير للأمم المتحدة، وهو منصب أقره مجلس الشيوخ".

ويأتي رحيل والتز بعد نحو 4 أشهر من استقالته من مقعده في الكونغرس عن ولاية فلوريدا، لتولي منصب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض.

وقال فانس إن إقالة والتز لم تكن نتيجة "فضيحة سيغنال"، التي وصفها بأنها "لا قيمة لها"، مشيرا إلى أنه "سيُنقل ببساطة إلى منصب إداري آخر لأن ترامب يعتقد أن والتز سيؤدي دوره بشكل أفضل في منصب مختلف".

والخميس، أعلن ترامب إقالة والتز، بعد تسريب في إحدى مجموعات الدردشة على تطبيق "سيغنال"، وتعيينه سفيرا لدى الأمم المتحدة.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشل"، إن "مايك والتز عمل بجد لوضع مصالح أمتنا في المقام الأول. وأنا على يقين بأنه سيفعل الشيء نفسه في منصبه الجديد".

وأشار إلى أن وزير الخارجية، ماركو روبيو، سيتولى مهام مستشار الأمن القومي بالوكالة.

وعلق والتز على منصة "إكس": "يشرفني كثيرا أن أواصل خدمة الرئيس ترامب وأمتنا العظيمة".

ولم يقدم ترامب أي تفسير لقراره، لكن والتز يتعرض لانتقادات قاسية منذ كشفت مجلة "أتلانتيك" في مارس الماضي أن رئيس تحريرها انضم عن طريق الخطأ إلى مجموعة دردشة على تطبيق "سيغنال"، ناقش خلالها مسؤولون، منهم وزير الدفاع بيت هيغسيث ووالتز، توجيه ضربات جوية على اليمن في 15 مارس.

و"سيغنال" تطبيق مراسلة مشفر، لكنه يعتبر أقل أمانا من القنوات الرسمية المستخدمة عادة لنقل البيانات الحساسة.

وأثار هذا الاختراق الأمني الكبير غضبا واسعا، كما هز الطبقة السياسية الأميركية، رغم أن المعسكر الجمهوري حاول التقليل من أهميته، بينما بدا أن ترامب يحمي مستشاره.

وفي الولايات المتحدة، يؤدي مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض دورا مهما في تحديد السياسة الخارجية، إلى جانب وزير الخارجية.

وتعتبر إقالة والتز أول خطوة تغيير كبيرة داخل الدائرة اللصيقة بترامب، منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض قبل أكثر قليلا من 100 يوم.

وكان ترامب أجرى في ولايته الأولى إقالات وتغييرات متكررة في صفوف معاونيه.