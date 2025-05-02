وخلال خطاب ألقته في سان فرانسيسكو أمام جمهور من أنصارها في فعالية نظمتها منظمة "إيميرج أميركا"، اتهمت هاريس ترامب بالتسبب في "أكبر أزمة اقتصادية من صنع الإنسان في التاريخ الحديث للرئاسة"، مؤكدة أن سياساته تخدم الأثرياء فقط وتعتمد على "رؤية ضيقة وأنانية".

وقالت هاريس إن إدارة ترامب "تعاقب من يقولون الحقيقة، وتكافئ الموالين، وتستغل السلطة لتحقيق مكاسب شخصية، وتترك الآخرين ليواجهوا مصيرهم بأنفسهم".

وحذرت من أن الأمور "قد تزداد سوءا قبل أن تتحسن"، داعية أنصارها إلى عدم الاستسلام للخوف، ومؤكدة أن "الخوف ليس الشيء الوحيد المعدي، فالشجاعة أيضاً معدية".

وتعتبر هذه الكلمة الأبرز لكامالا منذ خسارتها الانتخابات الرئاسية أمام ترامب، قبل عدة أشهر.