وذكر سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط 74 طائرة مسيرة فيما لم تصل 68 مسيرة أخرى إلى أهدافها على الأرجح بسبب إجراءات الحرب الإلكترونية المضادة.

ولكن سلاح الجو لم يحدد مصير الصواريخ و28 طائرة مسيرة متبقية.

يأتي هذا في أعلن حاكم منطقة أوديسا الأوكراني أوليه كبير مقتل شخصين وإصابة 15 في هجوم روسي بمسيرات على أوديسا، جنوبي أوكرانيا.

وقال أوليه كيبر إن الهجوم على المدينة، في ساعة مبكرة من اليوم الخميس، أدى كذلك لاشتعال حرائق وتضرر بنى تحتية.

وذكر كيبر على تلغرام "ألحق هجوم العدو أضرارا بمبان سكنية شاهقة ومنازل ومتجر كبير لبيع التجزئة ومدرسة وسيارات"، وأضاف موضحا أنه "اندلعت حرائق في بعض الأماكن ويعمل رجال الإنقاذ على إخمادها".

وأعلنت شركة السكك الحديدية الأوكرانية التي تديرها الدولة "أوكراليزنيتسيا" أن الهجوم الذي جرى خلال ساعات الليل ألحق أضرارا أيضا بقضبان قطارات وشبكة التواصل الداخلية وثلاث عربات شحن.

وأضافت "يجري موظفو السكك الحديدية أعمال إصلاح سريعة لضمان وصول قطارات الشحن إلى الموانئ دون انقطاع. وهم يتبعون حاليا مسارا بديلا".

وقالت على تلغرام إن مواعيد قطارات الركاب لم تتغير. وذكرت أن أحد القتلى الذي قضى في منزله خلال الهجوم على أوديسا كان موظفا في السكك الحديدية.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها كيبر واجهة مبنى شاهق متضررة بشدة وواجهة متجر بنوافذ محطمة ورجال إطفاء يحاولون إخماد النيران في أحد المواقع التي تعرضت للقصف بالمدينة.

وفي خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا شمال شرق البلاد، قال رئيس البلدية إيخور تيريخوف إن طائرة مسيرة قصفت محطة وقود في وسط المدينة، مما أدى إلى اندلاع حريق، دون تقديم مزيد من التفاصيل.