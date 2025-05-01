وقال وزير الخارجية الهندي إنه ناقش "الهجوم الإرهابي في باهالغام مع نظيره الأميركي ماركو روبيو"، وفق منشور على منصة إكس.

وكان روبيو أبدى تضامنه مع الهند، لكنه شجع أيضا على ضبط النفس في ضوء اتهام الهند لباكستان بدعم الهجوم.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية تامي بروس إن "الوزير (روبيو) أعرب عن حزنه على الخسائر في الأرواح جراء الهجوم الإرهابي المروع في باهالغام، وكرر التزام (الولايات المتحدة) التعاون مع الهند ضد الإرهاب".

وقالت إن روبيو "شجع الهند أيضا على العمل مع باكستان لاحتواء التوترات والحفاظ على السلم والأمن في جنوب آسيا".

وكان روبيو تحدث في وقت سابق أيضا مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

واتهم شريف الهند، الأربعاء، بممارسة "استفزازات" و"السعي الى التصعيد"، وذلك خلال الاتصال الهاتفي بوزير الخارجية الأميركي.

وأورد بيان أصدرته إسلام اباد أن شريف ندد خلال المكالمة "بالموقف الاستفزازي والساعي الى التصعيد" من جانب الهند.

تبادل إطلاق النار

من ناحية ثانية، أفادت تقارير بأن القوات الهندية والباكستانية تبادلت إطلاق النار على الحدود لليلة السابعة على التوالي.

ونقلت وسائل إعلام عن الجيش الهندي قوله، في بيان، إن قواته تبادلت إطلاق النار مع جنود باكستانيين على طول خط السيطرة، وهو الحدود الفعلية لكشمير، لليلة السابعة على التوالي.

وأضاف الجيش الهندي أنه لم تُسجل أي إصابات.

وقال الجيش في بيان: "خلال الليل.. بادرت مواقع للجيش الباكستاني بإطلاق نيران أسلحة خفيفة دون مبرر عبر خط السيطرة مقابل كوبوارا وأوري وأخنور".

وأضاف: "ردّ الجيش الهندي على هذه الهجمات بشكل متناسب".

ولم تؤكد باكستان رسميًا بعد تبادل إطلاق النار.