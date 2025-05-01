وذكرت محطة تلفزيون "إن دي تي في" الهندية، نقلا عن بيان للسلطات، أن القرار يشمل جميع الطائرات المسجلة في باكستان وتشغلها شركات باكستانية، بما في ذلك الطائرات الحربية.

ويسري الحظر حتى 23 مايو المقبل.

كانت باكستان أغلقت مجالها الجوي بالفعل أمام الطائرات الهندية في إطار تراجع دبلوماسي منذ الهجوم الذي وقع في 22 أبريل ، عندما قتل مسلحون 26 شخصا، معظمهم من السائحين الهنود، في منتجع سياحي يقع بالشطر الهندي من كشمير.

وتلقي نيو دلهي باللائمة في الهجوم على مجموعة مسلحة يتردد أنها تعمل من باكستان، ونفت إسلام أباد ذلك بشدة.